POL-SI: Versammlungen am Freitagabend in der Siegener Innenstadt verliefen zum überwiegenden Teil störungsfrei - #polsiwi

Siegen (ots) - Am späten Mittwochabend (12.06.2024) sind ein 47-Jähriger und eine 39-jährige Frau bei einer Auseinandersetzung am Siegener ZOB leicht verletzt worden. Gegen 22:00 Uhr wurden Polizisten, die im Rahmen der strategischen Fahndung in einem anderen Einsatz gebunden waren, von Passanten auf eine ...

mehr