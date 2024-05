POL-HS: Seniorin stürzt mit Pedelec

Übach-Palenberg-Übach (ots) - In der Nacht zum 1. Mai (Mittwoch) meldete ein Zeuge gegen 02.45 Uhr ein Feuer auf dem Gelände eines an der Talstraße gelegenen Autohauses. Die verständigte Feuerwehr löschte zwei Pkw, die im Heckbereich in Brand geraten waren. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

