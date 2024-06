POL-SI: Nach Streit im "Milieu" zwei verletzte Personen- 27-Jährige landet im Gewahrsam- #polsiwi

Siegen (ots) - Am morgigen Freitagabend (14.06.2024) finden in der Siegener Innenstadt wieder mehrere Versammlungen statt. Eine Demonstration mit Aufzug steht unter dem Motto "Siegen steht für Gaza". Die Anmelderin erwartet 150 Teilnehmer. Die Versammlung beginnt dieses Mal um 18:00 Uhr am Kornmarkt. Anschließend ...

mehr