Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hausbewohnerin schlägt Einbrecher in Flucht - #polsiwi

Hilchenbach-Müsen (ots)

Am Samstagnachmittag (15. Juni) hat eine Hausbewohnerin einen Einbrecher auf frischer Tat angetroffen. Die Seniorin betrat gegen 14:40 Uhr das Schlafzimmer des Einfamilienhauses in der Müsener Hauptstraße. Dabei traf sie auf einen unbekannten Mann. Sie schrie den Eindringling sofort an. Dieser ging daraufhin aus der Haustür hinaus und lief dann auf der Hauptstraße in Richtung Altenberg. Der Ehemann, der draußen im Garten war, konnte noch erkennen, wie ein weißer Kastenwagen mit dem Kennzeichen-Fragment UN-? anhielt und der Mann in das Fahrzeug einstieg. Möglicherweise handelte es sich um einen Schrottsammler, der im Wohngebiet unterwegs war. Der Lieferwagen soll dann Richtung Altenberg weggefahren sein. Ermittlungen der alarmierten Polizei ergaben, dass der Täter vermutlich durch die unverschlossene Terrassentür in das Haus gelangte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Kastenwagen verlief ergebnislos. Der Eindringling konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20 - 25 Jahre alt - 175 - 180 cm groß - sportlich, kräftige Figur - gebräuntes Gesicht - braune bis schwarze Haare - trug eine schwarze Kappe - schwarze Jacke - dunkle Hose - trug einen Ring am Finger (vermutlich) an der linken Hand - vermutlich südosteuropäischer Phänotyp

Die Kriminalpolizei (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell