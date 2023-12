Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub am Skate Park Lorenzstraße in Rostock

Rostock (ots)

Am 09.12.2023 gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich des Skate Parks/Haltestelle Lorenzstraße in Rostock zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei geschädigte Heranwachsende durch drei bislang unbekannte Täter mit Messern angegriffen und teils schwer verletzt. Zuvor forderten die Täter eine mitgeführte Handtasche, welche sie anschließend auch erbeuteten. Die Täter flüchteten nach der Tat.Mehrere Funkwagenbesatzungen waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlung zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen. Die Auswertung der Spuren und Beweismittel dauern an. Beide Geschädigte wurden zur weiteren Versorgung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben oder Angaben zu den geflüchteten Tätern machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Wiebke Schwiering Polizeioberkommissarin PR Dierkow Verantwortlich und Rückfragen an: Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Tel. +49 38208 888 2110

