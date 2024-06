Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wilnsdorf -#polsiwi

Wilnsdorf (OT Niederdielfen) (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (18.06.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Wilnsdorf-Niederdielfen gekommen.

Gegen 15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Pkw auf der Siegener Straße in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs. In Höhe einer Tankstelle kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Renault und einem Volkswagen. Der 51-Jährige verletzt sich leicht.

Die 40-jährige Renault-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein 12-jähriges Kind, das sich ebenfalls in dem Wagen befand, verletzte sich auch leicht.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 40.000 Euro.

Die Siegener Straße war bis ca. 17 Uhr voll gesperrt.

