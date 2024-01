Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz an Schule

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend wurde die Polizei darüber informiert, dass durch einen Schüler einer Schule in Gräfenroda offenbar eine Amoktat im Freundeskreis angekündigt wurde. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet. Es wurden unter anderem intensive Ermittlungen zu dem Schüler, der mutmaßlich diese Ankündigung ausgesprochen haben soll, geführt. Heute Morgen waren hierzu auch Polizeibeamte an der betroffenen Schule im Einsatz. Von einer tatsächlich vorliegenden drohenden Gefahrenlage war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Die Schulleitung hat eigenständig den Schulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt. Gegen den Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StGB) eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei appelliert erneut eindringlich an Eltern, ihre Kinder eingehend über die Konsequenzen solcher Handlungen aufzuklären. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell