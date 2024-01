Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Nachmittag des gestrigen Tages befuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Hyundai die Hauptstraße und wollte nach links in die Georgenthaler Straße einbiegen. Hierbei beachtete der Mann eine vorfahrtsberechtigte 32-jährige Fahrerin eines Ford offenbar nicht. Die Frau wich dem 68-Jährigen aus und kollidierte anschließend mit einer Ampel. Die 32 Jahre alte Frau und ihre 3-jährige Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund der Kollision entstand Sachschaden an der Ampelanlage, diese wurde außer Betrieb genommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell