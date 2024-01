LPI-GTH: Zusammenstoß

Ilmenau (ots) - Beutegut im Wert von ungefähr 6.200 Euro erlangten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 08. Januar, 15.00 Uhr und gestern, 10.45 Uhr. Der oder die Täter drangen gewaltsam in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Bahndamm ein und entwendeten unter anderem ein Rennrad sowie ein Mountainbike der Marke "Specialized". Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

mehr