LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Ein 37-jähriger Fahrer eines Ford befuhr gestern Abend die Wartburgallee und bog anschließend nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Hier überquerte eine 62-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 62-Jährige wurde dadurch verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

