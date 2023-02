POL-PDNR: Zeuge nach einer Verkehrsunfallflucht in Linz gesucht

Unkel und Rheinbreitbach (ots) - Im Abstand von 15 Minuten ereigneten sich am Dienstagnachmittag zwei Verkehrsunfalle auf der B 42 in Unkel, an der dortigen Ampelanlage, sowie in Rheinbreitbach, Höhe Mühlenweg. Zunächst hielt gegen 14:15 Uhr ein Pkw verkehrsbedingt an der Ampelanlage in Unkel an. Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Ockenfels erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Gegen ...

