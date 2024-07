Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklebt, gestohlen und geschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein bereits polizeibekannter 54-Jähriger sorgte Montagabend für einen Polizeieinsatz. Nachdem der Mann einen Aufkleber an die Scheibe eines Drogeriemarktes anbrachte, sprach ihn eine Mitarbeiterin daraufhin an und verwiesen ihn des Platzes. Dies hielt jedoch nicht lange an, denn der Mann betrat kurz darauf den Markt und entwendete eine Medikamentenflasche. mit dieser ging er vor dem Markt. Zeugen sprachen den Mann daraufhin an, unter ihnen auch die Mitarbeiterin. Dies missfiel dem 54-Jährigen derart, dass er eine Glasflasche als Schlagwerkzeug nutzte und der Frau diese gegen die Wange schlägt. Die zuvor entwendete Flasche warf er zuvor auf den Boden. Die frau wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter indes, welcher mit über 2,3 Promille stark alkoholisiert war, erhielt die fälligen Anzeigen sowie einen Platzverweis, welchen er nachkam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell