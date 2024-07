Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mündliche Vertragsabsprachen nicht gehalten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Durch eine männliche Person belästigt fühlte sich gestern Nachmittag ein Zeuge am Grünstedter Platz. Der Mann erbat um 70 Euro Bargeld und gab an eine Frau zu suchen. Der Mann macht einen leicht verwirrten Eindruck. Die hinzugerufenen Beamten stellten den alkoholisierten 48-jährigen Störenfried fest und befragten ihn zu seiner Motivation. Eine strafbare Handlung gab es bis dato nicht. Hier gab dieser an, dass er sich mit einer Frau im Stadtgebiet von Hermsdorf verabredet hatte. Vorab vereinbarte man sexuelle Handlungen gegen eine Bezahlung von 150 Euro. Die Frau erschien und forderte eine Anzahlung von 70 Euro, welche der Mann tätigte. Im Anschluss gab die Frau an nochmal kurz etwas einkaufen zu müssen und begab sich in Richtung eines Einkaufszentrums. Eine Rückkehr erfolgte jedoch nicht sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet wurde.

