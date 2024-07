Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erregt im Paradies - vor allem öffentliches Ärgernis

Jena (ots)

Mehrere Zeugen teilten am Montagnachmittag eine männliche Person im Paradies Höhe Rasenmühleninsel mit, welcher sich seiner Hose entledigt hatte und öffentlich masturbierte. Die rasch eingesetzten Beamten konnten den 60-Jährigen im Nahbereich feststellen. Hier wurde er sozusagen in flagranti erwischt. Weitere Handlungen wurden durch die Beamten unterbunden, eine Gefährderansprache durchgeführt, ein Platzverweis erteilt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichen 188353/2024, zu melden.

