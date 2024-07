Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht d'accord mit städtischer Baupolitik?

Jena

Um alle Zweifel auszuräumen, brachte ein Unbekannter seine Botschaft an eine Hausfassade in der Dornburger Straße auf. Vermutlich über das Gerüst gelangte der Schmierfink in knapp 20 Meter Höhe, um sich folgend auf gut Zwei mal 13 Meter auszudrücken. "Jena ist nicht New York" ragte nunmehr in pink-schwarzen Lettern an der Fassade eines Rohbaus. Der Vergleich mit Big Apple lässt Rückschlüsse zu, dass der Unbekannte mit der städtischen Baupolitik nicht d'accord geht. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 600,- Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen.

