Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Fahrer touchiert Leitplanke

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 38-jähriger Seat-Fahrer die B7, aus Richtung Tröbsdorf kommend, in Fahrtrichtung Gaberndorf. Ca. 350 Meter vor dem Abzweig Filzweidenweg unterschätzte der Fahrer den seitlichen Abstand zur Leitplanke, wodurch es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand, an Leitplanke und Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden.

