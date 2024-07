Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Diebstahl und anschließendem Betrug gesucht

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 03.02.2024 im Tatzeitraum 16:15 Uhr bis 16: 20 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft in der Rudolstädter Straße in Blankenhain aus dem Rucksack der Geschädigten die Geldbörse mit EC-Karte. Am 03.02.2024 wurde dann mittels der entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten der Sparkasse Mittelthüringen in Blankenhain um 16:25 Uhr und um 16:27 Uhr jeweils ein Bargeldbetrag in Höhe von 1.000'- EUR vom Konto der Geschädigten unberechtigt abgehoben. Die Kriminalpolizei Weimar bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu den Tätern. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per E-Mail an kps.weimar@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 30844/2024, gegeben.

