LPI-J: Zu viel zum Fahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bucha: Durch einen Zeuge wurde am Freitag ein beschädigter Baucontainer in einem Kalksteinbruch gemeldet. Unbekannte hatte versucht die Tür des Containers aufzubohren, was jedoch misslang. Der Sachschaden beläuft sich auf über 700,- Euro. Im Anschluss begaben sich der oder die Unbekannten hinter den Container und eigneten sich widerrechtlich ca. 30 Meter Kabel an. Mit ihrer Beute ...

mehr