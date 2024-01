POL-E: Essen: 13-Jähriger von zwei Jugendlichen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 16. Oktober dieses Jahres stieß ein unbekannter Mann einen 53-Jährigen von einem Geldautomaten am Porscheplatz weg und stahl das abgehobene Bargeld. Auf der Flucht ließ er das Geld fallen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Unbekannten. Gegen 13:30 Uhr hob ein 53-jähriger Duisburger Bargeld an einem Geldautomaten in einem ...

mehr