Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Bargeld aus Geldautomaten - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 16. Oktober dieses Jahres stieß ein unbekannter Mann einen 53-Jährigen von einem Geldautomaten am Porscheplatz weg und stahl das abgehobene Bargeld. Auf der Flucht ließ er das Geld fallen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Unbekannten.

Gegen 13:30 Uhr hob ein 53-jähriger Duisburger Bargeld an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum am Porscheplatz ab. Plötzlich stieß ihn ein unbekannter Mann zur Seite, sodass er zu Boden fiel. Der Duisburger wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte nahm das Geld aus dem Automaten und flüchtete. Ein Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen, weshalb dieser das Geld auf der Flucht fallen ließ. Der Zeuge stoppte die Verfolgung, sammelte das Bargeld ein und gab es dem 53-Jährigen zurück.

Der Tatverdächtige entkam unerkannt, wurde jedoch von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 13 nun nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/125466

Gegen den bislang unbekannten Tatverdächtigen wird aufgrund des versuchten Raubes ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell