Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Informationstafel in Silwingen

Merzig-silwingen (ots)

In den vergangenen Tagen wurde wiederholt auf einem Rastplatz an der L 381 in Höhe Silwingen eine Informationstafel zum Tunnel zwischen Silwingen und Biringen beschädigt. Nachdem zuvor die Tafel mit Farbe, u.a. mit einem schwarzen Hakenkreuz, beschmiert wurde, haben der oder die Täter nun die gesäuberte Tafel mit einem stumpfen Gegenstand zerkratzt, so dass die aufgetragenen Bilder dauerhaft beschädigt wurden. Die Polizeiinspektion Merzig ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, der Staatsschutz wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell