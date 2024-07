LPI-J: Betrunken Pkw beschädigt

Jena (ots) - Am Freitagvormittag stellte ein Zeuge das Fehlen seinen Pkw Renault fest. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag auf einen Parkplatz in der Carolinenstraße abgestellt. Unbekannte gelangten auf noch ungeklärte Weise in das Innere und konnten den Pkw starten. Der Verbleib ist derzeit nicht bekannt. Der Beuteschaden wird auf über 15.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. ...

