LPI-J: Enormer Sachschaden nach Steinwürfen

Weimar (ots) - Am 20.07.2024, in der Zeit von 01:45 Uhr bis 08:30 Uhr wurde in der Marstallstraße die Fassade eines Hauses mittels grauer und schwarzer Farbe besprüht. Der Schriftzug hatte die Maße von 2,30 m x 7,60 m. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Auch in der Belvederer Allee waren Schmierfinken am Werk. Hier wurden am Gebäude, in welchem sich ein Blumengeschäft befindet, mehrere Schriftzüge mittels eines schwarzen Edding-Stiftes geschrieben. Der ...

mehr