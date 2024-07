Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.07.2024: Traktor verliert Anhänger

Wolfenbüttel (ots)

Ahlum/Dettum, L 627, 15.07.2024, 17:35 Uhr

Ein 55-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit seinem Traktor mit Anhänger die L 627 aus Dettum in Richtung Ahlum. Kurz vor der Ortschaft Ahlum löste sich der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache von dem Traktor und rollte daraufhin in den Gegenverkehr. Auf der Gegenfahrbahn befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger Autofahrer. Aufgrund des Anhängers musste der Mann so stark bremsen, dass ihm ein dahinter befindlicher 24-jähriger Autofahrer auffuhr und sich dabei leicht verletzte.

Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

