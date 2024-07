Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.07.24 für den Bereich Peine: Hund durch Köder mit Glassplittern verletzt

Peine (ots)

Peine, OT Vöhrum, Unter dem Spring, 16.07.2024, 22:00 Uhr

Als eine 19-jährige Anwohnerin der Ortschaft Vöhrum am gestrigen Abend einen Spaziergang mit ihrem Hund machte, fraß dieser ein auf dem Grünstreifen in der Straße "Unter dem Spring" abgelegtes "Mettbällchen", das augenscheinlich von einem bislang unbekannten Täter mit diversen Glassplittern versehen wurde. Der Hund verletzte sich dabei und musste in eine Tierklink gebracht werden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen hinsichtlich einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, unter 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Zudem möchte die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner sensibilisieren, in diesem Bereich besonders auf ihre Hunde bzw. Tiere zu achten, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Köder ausgelegt worden sind.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell