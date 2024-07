LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt an der Orla (ots) - Am Freitag, gegen 17.40 Uhr, fuhr ein 8-jähriges Kind mit seinem Fahrrad in Neustadt von einem Feldweg/Wiese über den Gehweg direkt auf die Straße. Hierbei stieß er mit dem Fahrrad gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des 50-jährigen Fahrers eines PKW und kam zu Fall. Der Junge zog sich wohl zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

