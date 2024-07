LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Sonneberg (ots) - Am Samstag, gegen 02:00 Uhr entdeckte eine aufmerksame Sonnebergerin am Stadtpark einen Jungen, welcher nur mit einer Windel bekleidet auf Entdeckungstour ging. Die 23-jährige Frau überlegte nicht lange und nahm den Jungen zunächst an sich. Währenddessen sprach sie noch unbekannte zufällige Passanten an, welche Kleidungsstücke für den Jungen bereitstellten. Anschließend übergab sie ihn der ...

