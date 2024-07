Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Katzhütte (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.20 Uhr, befuhr der 72-jährige Fahrer eines PKW die L 1147 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Katzhütte. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte mit der linken Fahrzeugseite einen Telekommunikationsmast, fuhr einen mit Stahlpfosten aufgestellten Weidezaun um und kam auf der Wiese zum Stehen. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, dem Mast und am Weidezaun entstand Sachschaden.

