Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Autofahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gestorben ist ein 69-jähriger Autofahrer am 19.02.2024 in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann die Mercystraße bergabwärts, als er um circa 13.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen einen Baum und stürzte rückwärts etwa fünf Meter tief eine Böschung hinab.

Der 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Inwiefern der Verkehrsunfall todesursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verunglückte der Mann alleinbeteiligt, eine medizinische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell