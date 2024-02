POL-FR: Sasbach a.K.: Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots) - Einen Passanten unvermittelt geschlagen haben soll ein bislang Unbekannter am 17.02.2024 gegen 17.40 Uhr in der Turmstraße in Freiburg. Nach Angaben des Geschädigten war der Angreifer in Begleitung von drei weiteren, männlichen Personen. Der Passant erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt ...

