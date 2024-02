Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Passant soll aus Personengruppe heraus angegriffen worden sein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Passanten unvermittelt geschlagen haben soll ein bislang Unbekannter am 17.02.2024 gegen 17.40 Uhr in der Turmstraße in Freiburg. Nach Angaben des Geschädigten war der Angreifer in Begleitung von drei weiteren, männlichen Personen. Der Passant erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: schwarze, gelockte Haare, trug eine schwarze Brille.

Tatverdächtiger 2: schlanke Statur, schwarze Haare.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 4221 entgegengenommen.

