Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Keller

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße in ein Kellerabteil eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Müllsäcke mit Pfandflaschen, Werkzeugkiste sowie Waschmittel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell