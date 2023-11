POL-MK: Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Lüdenscheid (ots) - An der Kölner Straße brannte Freitag, 23.10 Uhr, ein Papiercontainer. Ein weiterer Containerbrand ereignete sich Samstag, gegen 23.20 Uhr, an der Friedrichstraße, Ecke Herderstraße. In beiden Fällen führte die Feuerwehr Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung ...

