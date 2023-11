BPOLI C: Kinderwagen im Gleis führt zu Kollision mit MRB - Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz (ots) - Am 1. November 2023 um 04:30 Uhr versuchte ein polizeibekannter 16-jähriger Deutscher über das Dach in den Buchladen Press & Books am Chemnitzer Hauptbahnhof einzubrechen. Er verkeilte sich in der Deckenverkleidung des Shops. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz staunten nicht ...

