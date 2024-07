Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Wohnung eingebrochen

Weimar (ots)

Als ein 30-jähriger am Montagmittag nach einem Kurzurlaub wieder nach Hause in die Weimarer Südstadt kam, musste er feststellen, dass in seine Wohnung im ersten Obergeschoss eingebrochen wurde. Derzeit unbekannte Täter klettern über den Balkon und drückten die Balkontür auf. Im Inneren wurden Schränke und Kisten durchwühlt und in Summer ein Paar Schuhe und ein niedriger vierstelliger Geldbetrag entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

