Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 12.07.2023, gegen 23.50 Uhr kam es in der Markgrafenstraße in Emmendingen zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Zum Brandzeitpunkt zog ein Gewitter über Emmendingen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung dürfte es sich bei der Brandursache um einen Blitzeinschlag gehandelt haben. Zur Brandbekämpfung musste das Dach ...

mehr