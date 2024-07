Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorrad kollidiert mit entgegenkommenden Auto - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 11.07.2024, gegen 14:45 Uhr, ist auf der L 146 bei St.Blasien-Menzenschwand ein Motorrad mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 28 Jahre alte Motorradfahrer war in einer Kurve zu Fall gekommen und mitsamt seiner Maschine in einen entgegenkommenden Pkw gerutscht. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Die beiden Insassen des Pkws überstanden den Aufprall unversehrt. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 18000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

