Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter flüchtet aus Haus- Bewohnerin überrascht beim Durchsuchen

Löhne (ots)

(sls) Die Bewohnerin eines Hauses am Mühlenweg in Löhne meldete sich am Dienstagnachmittag (26.3.) bei der Polizei und berichtete von einer fremden Person in ihrem Wohnhaus. Nach ersten Ermittlungen befand sich die Geschädigte gegen 13.40 Uhr in ihrem Garten, als sie verdächtige Geräusche von ihrer Terrassentür hörte. Da sie keine Person im Bereich der Tür erkennen konnte, betrat sie ihr Haus, um nach der Ursache des Geräusches zu suchen. Hierbei entdeckte sie plötzlich eine männliche fremde Person, die sich in der Küche aufhielt. Als der Unbekannte die Bewohnerin erblickte, flüchtete er durch die Terrassentür wieder nach draußen. Die Geschädigte folgte dem Mann und konnte noch erkennen, wie dieser in einen blauen PKW mit polnischen Kennzeichen einstieg und in Richtung Halstener Straße fuhr. Bei der anschließenden Nachschau im Haus konnte die Bewohnerin feststellen, dass der Mann auch andere Räume bereits betreten hatte. Diebesgut hat der Täter nicht mitnehmen können.

Der flüchtige Mann wird beschrieben mit:

- Ca. 35-40 Jahre alt - Dunkler Bart - "undercut" - Frisur - Dunkle Bekleidung - Jacke mit Aufschrift "Wild Stream" - Helle Handschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

