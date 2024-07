Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Dachstuhlbrand durch Blitzeinschlag in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 12.07.2023, gegen 23.50 Uhr kam es in der Markgrafenstraße in Emmendingen zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Zum Brandzeitpunkt zog ein Gewitter über Emmendingen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung dürfte es sich bei der Brandursache um einen Blitzeinschlag gehandelt haben. Zur Brandbekämpfung musste das Dach teilweise geöffnet werden. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte der Feuerwehren Emmendingen, Mundingen und Wasser im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500.000 Euro. Die neun Anwohner und Anwohnerinnen blieben unverletzt und konnten bei Verwandten und Bekannten untergebracht werden. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie der Oberbürgermeister und der Leiter des Ordnungsamtes vor Ort.

Stand 04:40 Uhr

FLZ/HS

