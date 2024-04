POL-K: 240422-2-K/BAB Zeugensuche nach Unfallflucht auf Bundesautobahn 4

Köln (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 4 kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitagnachmittag (19. April) der noch nicht identifizierte Fahrer eines Kleintransporters tödlich verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der Mann, der gegen 16 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln unterwegs war, an einem ...

mehr