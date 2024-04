Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Trickdiebstählen gesucht

Ratzeburg (ots)

29. April 2024 | Kreis Stormarn - 12.04.24 + 28.04.2024 - Ahrensburg

Am 12.04.24 und am 28.04.24 kam es jeweils zu einem Trickdiebstahl in Ahrensburg.

Am 12.04.24 gegen 19.30 Uhr hielt sich der 82-jährige Geschädigte aus Ahrensburg auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ahrensburg in der Hamburger Straße auf. Zwei männliche Personen sprachen den Ahrensburger unter Vorhalt eines Stadtplans an und fragten nach dem Weg. Zeugen beobachteten, dass dies durch die Täter genutzt wurde, um dem Geschädigten in die Tasche zu greifen, sein Portemonnaie zu entnehmen und anschließend wieder zurück zu stecken. Die Zeugen gingen dann auf den Geschädigten zu, um ihn zu warnen, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die Diebe erlangten einen zweistelligen Geldbetrag. Sie wurden als männlich mit vermutlich südeuropäischer Herkunft beschrieben, sie sollen ca. 27 Jahre alt gewesen und dunkel bekleidet gewesen sein.

Am Nachmittag des 28.04.24, gegen 17.00 Uhr ging eine 83-jährige Frau aus Ahrensburg in der Königstraße spazieren, als sie von einer männlichen Person angesprochen wurde. Ebenfalls unter Vorhalt eines Stadtplans wurde die Geschädigte in ein Gespräch verwickelt. Nachdem sich der Täter in Richtung "Große Straße" entfernt hatte, stellte die Ahrensburgerin den Diebstahl ihrer Armbanduhr fest. Diese hatte einen Wert im vierstelligen Bereich. Hier wurde der Täter als ca. 30-jähriger Mann mit südländischer Herkunft beschrieben, der ca. 1,80 bis 1,85 m groß war und ein blaues, kurzärmliges Hemd, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine Brille mit braunem Rahmen trug.

In beiden Fällen konnten die Täter trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat etwas Auffälliges beobachtet, wer kann Angaben zu den Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen.

Bitte seien Sie wachsam! Das Verwickeln in Gespräche und das Suchen eines engen Kontakts ist ein bekanntes Vorgehen der Täter. Vermeiden Sie zu engen Kontakt. Tragen Sie Ihr Portemonnaie möglichst in verschlossenen Innentaschen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder in unnötige Gespräche verwickeln. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell