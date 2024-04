Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen in Stapelfeld gesucht

Ratzeburg (ots)

29. April 2024 | Kreis Stormarn - 27.04.2024 - Stapelfeld

Am Samstag (27.04.24) kam es in Stapelfeld zu zwei Einbrüchen.

In der Hauptstraße drang ein Täter gegen 06.00 Uhr gewaltsam durch den Wintergarten in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses ein. Die 68-jährige Bewohnerin der Obergeschosswohnung wurde durch die Geräusche aufmerksam und begab sich ins Erdgeschoss. Dort traf sie auf den Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. Die Stapelfelderin beschrieb den Täter als männliche Person, der ca. 1,65 m groß sein sollte, eine schlanke Statur hatte und dunkel bekleidet war. Zum Stehlgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Angabe gemacht werden.

Ebenfalls am 27.04.24 stellte ein Anwohner gegen 12.30 Uhr ein offenes Fenster am Nachbarhaus in der Hauptstraße fest, während der Abwesenheit der Bewohner. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlte dieses. Anschließend flüchtete er vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Tatzeit konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden. Auch hier kann nach jetzigem Kenntnisstand noch nichts zum möglichen Stehlgut angegeben werden.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat am 27.04.24 auffällige Personen oder auch Fahrzeuge in der Hauptstraße in Stapelfeld beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell