Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rad löste sich während der Fahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Großlöbichau: Ein 24-jähriger verständigte am Montagmittag die Polizei, da er während der Fahrt mit seinem Pkw Skoda auf der Bundesstraße ein Rad verlor. Bei der Prüfung stellte der Mann fest, dass die Radbolzen des hinteren, linken Rades fehlten. augenscheinlich wurden diese durch Unbekannte vorab gelöst. Infolge dessen löste sich das Rad während der Fahrt. Nach aktuellem Stand wird von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausgegangen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

