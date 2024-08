LPI-J: Unfall beim Abbiegevorgang

Jena (ots) - Als ein 90-jähriger Radfahrer am Mittwoch die Paradiesstaße in Richtung Grietgasse befuhr, achtete dieser nicht auf den fließenden und bevorrechtigten Verkehr. So übersah er einen Pkw VW, woraufhin es zur Kollision mit diesem kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

