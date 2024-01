Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte legen Fahrrad im Bahnhof Hildesheim auf die Gleise, Zusammenstoß mit Erixx

Hannover (ots)

Am 21.01.2024 überfuhr eine Erixx-Lok gegen 06:44 Uhr ein auf Gleis 3 im Bahnhof Hildesheim liegendes lila Damenfahrrad. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Fahrrad durch unbekannte Personen auf dem Gleis abgelegt. Bei dem Zusammenstoß mit der einfahrenden Erixx-Lok kam es dann zu leichten Beschädigungen an dem so genannten Schienenräumer der Bahn. Aufgrund des Vorfalls musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Dabei kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs und der betroffene Erixx konnte seine Fahrt planmäßig fortsetzen. Sowohl Lokführer als auch die Bahnreisenden blieben unverletzt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich an die Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511/303650 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell