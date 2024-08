LPI-J: Betonteil beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Reichenbach/St. Gangloff: Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr am Mittwochvormittag die Landstraße aus Richtung St. Gangloff. An der Abzweigung nach Reichenbach bog er rechts ab und geriet hierbei in den wartenden Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem Pkw Renault, bei welchen der 79-Jährige leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

