POL-PDTR: Altstadtfest in Trier - Polizei zieht positive Bilanz

Baumholder (ots) - In der Zeit zwischen dem 29.06.2024, 19:00 Uhr, und dem 30.06.2024, 17:00 Uhr, wurde in der Straße "Im Gewerbegebiet" in Baumholder, gegenüber des alten Casinos, ein schwarzer PKW der Marke Mitsubishi beschädigt. Dieser war am rechten Straßenrand aufgrund einer Veranstaltung am Abend des 29.06.2024 abgestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt parkten mehrere Fahrzeuge an diesem Fahrbahnrand. Als der ...

