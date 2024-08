Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Hotel

Bad Sulza (ots)

In der Zeit vom 23.05.2024, 14:00 Uhr, bis 01.08.2024, 11:00 Uhr, wurde in das Hotel "Krähenhütte" in Bad Sulza eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür, welche sie einschlugen, im Erdgeschoss Zugang zum Hotelbereich. In der Folge wurde das Objekt durchsucht und Modeschmuck im Wert von ca. 500 Euro, diverse Hotelzimmerschlüssel sowie Reinigungsmittel und Bettwäsche im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro entwendet. Des Weiteren beschädigten die unbekannten Täter eine Scheibe einer Tür. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 0 36 44 / 541 - 0 entgegen.

