POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Illegales Glücksspiel in Gaststätte aufgedeckt

Wiesbaden (ots)

Illegales Glücksspiel in Gaststätte aufgedeckt, Wiesbaden-Rheingauviertel, Lothringer Straße, Sonntag, 25.08.2024, 23:20 Uhr

(ms) In Wiesbaden konnte die Polizei am Sonntag im Rahmen einer Gaststättenkontrolle ein unerlaubtes Glücksspiel aufdecken, insgesamt rund 75.000 Euro Bargeld beschlagnahmen und gegen 13 Tatverdächtige Strafverfahren einleiten. Gegen 23:20 Uhr führten Polizeibeamte des 3. Reviers sowie Streifen der Stadtpolizei Wiesbaden in der Lothringer Straße eine behördenübergreifende Gaststättenkontrolle durch. In einem Nebenraum des dortigen Cafés wurde eine 13-köpfige Personengruppe angetroffen, welche zu diesem Zeitpunkt in einem unbekannten Würfelspiel zugange waren. Bei der Durchsuchung der Beteiligten konnten rund 75.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden, ein Beteiligter führte zudem ein Einhandmesser mit sich. Nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

