POL-ST: Kreis Steinfurt, Kreispolizeibehörde informiert nun auch über WhatsApp

Westerkappeln (ots) - In Westerkappeln sind zwei Ortstafeln und ein Verkehrsschild entwendet worden. An der Dahlstraße und dem Burgweg entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (06.06.), 12.00 Uhr und Freitag (07.06.), 11.00 Uhr zwei Ortstafeln. An der Straße "Am Velper Bahnhof" wurde ein Verkehrszeichen entwendet. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Montag (03.06.), 12.00 Uhr und Mittwoch (05.06.), 11.00 ...

